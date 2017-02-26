В немецком Альтенберге прошел заключительный этап Кубка мира по санному спорту. Команда Латвии в эстафете заняла второе место и впервые в истории стала второй по итогам кубкового сезона.

Перед последней эстафетой сезона команда Германии гарантировала себе победу в общем зачете, а на второе место было сразу пять претендентов.

Латвия стартовала первой среди фаворитов. Команда Лавии в составе Элизы Цауце, Кристерса Апарьодса и экипажа братьев Андриса и Юриса Шицс в Альтенберге заняла второе место, уступив 0,125 секунды немцам и опередив на 0,084 секунды россиян.

По итогам сезона команда Германии набрала 531 очко и в очередной раз выиграла Кубок мира. У Латвии — 405 очков и второе место. Ранее Латвия никогда не попала в тройку лучших по итогам Кубка мира. На третьем месте — Россия (395), далее расположились Австрия, Канада и США.

В прошлом сезоне команда Латвии до последнего этапа занимала второе место, но в итоге оказалась пятой.

В мужских соревнованиях победу в Альтенберге одержал российский саночник Роман Репилов. Второе место занял немец Феликс Лох (+0,461 сек), третье — немец Йоханнес Людвиг (+0,800 сек). Россиянин Семен Павличенко после первой попытки был вторым и сохранял шансы на победу в общем зачете Кубка мира, но во втором спуске он допустил грубую ошибку и остался в итоге на этом этапе лишь 29-м.

Латвийские саночники заняли такие места: Кристерс Апарьодс был восьмым (+1,052 сек), Инарс Кивлениекс — девятым (+1,126), Рикс Кристерс Розитис — 13-м, Кристапс Мауриньщ — 25-м, Артур Дарзниекс — 31-м.

По итогам 12 соревнований на девяти этапах победу в общем зачете Кубка мира одержал Репилов — 845 очков. Для Репилова это первый подобный успех в карьере. До него из россиян выигрывал Кубок мира Альберт Демченко (в 2005 году).

Второе место в Кубке мира-15/16 занял немец Лох (748 очков), который выигрывал общий зачет пять предыдущих сезонов (а до него несколько лет подряд Кубок брал итальянец Армин Цоггеллер), третий — австриец Вольфганг Киндл (700), четвертый — Павличенко (686). Кивлениекс стал 12-м (380 очков), Розитис — 17-м (244), Дарзниекс — 20-м (213), Апарьодс — 29-м (128), Мауриньш — 32-м (124). В прошлом сезоне латвийские саночники тоже не попали в топ-10.

На санях-двойках победу одержали немцы Тони Эгерт и Саша Бенекен, вторыми были американцы Мэтт Мортенсен и Джейсон Тердиман (+0,358 сек), третьими — немцы Робин Йоханнес Гике и Давид Гамм (+0,399).

Латвийские саночники Андрис и Юрис Шицс показали 4-е время, по сумме двух попыток проиграв победителям 0,565 сек. Кристенс Путинс и Имантс Марцинкевичс были 16-ми (+1,332), Оскар Гурамович и Петерис Калныньш — 22-ми (+2,482).

В общем зачете немцы Эгерт и Бенекен набрали 1140 очков и во второй раз стали обладателями Кубка мира (ранее — в сезоне-14/15). Вторые — немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (888 очков), третьи — американцы Мортенсен и Тердиман (674), четвертые — немцы Гике и Гамм (671), пятые — Андрис и Юрис Шицс (532), седьмые — Гудрамович и Калныньш (483), 23-и — Путинс и Марцинкевичс (182).