Конечно, любая команда "лучших из лучших" — это условный и субъективный выбор. Тем не менее мы решили попытаться — и выбрали 21 хоккеиста, которые олицетворяют новую историю рижского "Динамо". Некоторые из них ярко засветились только в одном сезоне, другие и по сей день продолжают защищать цвета клуба.