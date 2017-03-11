Конечно, любая команда "лучших из лучших" — это условный и субъективный выбор. Тем не менее мы решили попытаться — и выбрали 21 хоккеиста, которые олицетворяют новую историю рижского "Динамо". Некоторые из них ярко засветились только в одном сезоне, другие и по сей день продолжают защищать цвета клуба.
- 1. Лучшие из лучших. От Озо до Хоссы: первая пятерка и вратарь
- 2. Почти Made in Latvia: второе звено команды-мечты
- 3. Третье звено: "Зверь", старший брат и два канадца
- 4. Скамейка запасных: лучшие из тех, кто мог бы усилить Динамо
- 5. На коне: тренеры для команды-мечты