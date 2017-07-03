Команда Латвии по многоборью заняла второе место во второй лиге Кубка Европы по легкой атлетике и завоевала право на будущий сезон выступить рангом выше.

Соревнования по легкоатлетическом многоборью среди команд второй лиги проходили в Монсоне (Испания) в течение двух дней. В каждой из команд входило четыре женщины-семиборки и четыре мужчины-десятиборца. Общий зачет команды складывался из трех лучших результатов (у мужчин и у женщин).

На этих соревнованиях Латвия выступала без своего лидера — семиборки Лауры Икауниеце-Адмидини, что не помешало команде выиграть путевку в первую лигу Кубка Европы. После первого дня выступлений лидировали литовцы, вторыми были датчане, которым латвийские легкоатлеты уступали всего одно очко.

По итогам двух дней команда Латвии по многоборью набрала 35 261 очко и заняла второе место, вместе с командой Литвы (36 838 очков) получив повышение в классе на будущий сезон. На третьем месте — Дания (35 026), на четвертом — Исландия (33 923).

В личном зачете наиболее успешно выступил Эдгар Эриньш. Латвийский десятиборец с суммой 7234 очка стал лучшим среди участников второй лиги. Поскольку в соревнованиях вне командного зачета выступали и представители других стран, результат Эриньша оказался третьим — лучше него выступили два норвежских многоборца. Кришьянис Беляуниекс с 6913 очками в общем зачете замкнул десятку, Рейнис Крегерс (6300) был 17-м, а Рено Апинис (5585) — 22-м.

У женщин Кристине Дерума (5116 очков) в общем зачете заняла 8-е место во второй лиге, Кристиана Зацмане (4897) — 12-е, Йоланта Каупе (4801) — 14-е, Илона Драмачонок (4600) — 18-е.

А в Эстонии прошли соревнования по многоборью среди команд суперлиги Кубка Европы. В них победили легкоатлеты команды Украины (40 085 очков), на втором месте — Эстония, покинули же суперлигу команды Швейцарии и Польши.