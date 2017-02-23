В эти дни в Подмосковье проходит розыгрыш традиционного Кубка Еременко-2017 по футзалу, в котором принимает участие и чемпион Латвии, рижский "Никарс".

"Никарс" был определен в группу "В", которая играет свои матчи в Климовске. В первом матче латвийский клуб встречался с новосибирским "Сибиряком", забил шесть мячей (дважды отличился Максим Сень, по голу на счету Германа Матюшенко, Юрия Архипова-Прокофьева, Яниса Пастарса и Дмитрия Забаровского), однако этого не хватило для общей победы — 6:8 (видеообзор см.ниже).



Сегодня "Никарс" встречался с мини-футбольным клубом КПРФ, который имеет самое непосредственное отношение к Коммунистической партии России. Под патронажем партии существует спортивный клуб с одноименным названием СК КПРФ, в котором есть и мини-футбольная команда.

"Коммунисты" с первых минут предложили рижанам высокий темп, дважды их спасала штанга, а на 7-й минуте с нехитрым ударом с острого угла не справился голкипер "Никарса" и КПРФ вышел вперед — 1:0.

Несмотря на солидное преимущество российского клуба его перевес очень долго оставался минимальным. Только на 45-й минуте он удвоился.

Казалось, игра сделана. Однако наставник "Никарса" Дуарте бросил в бой пятого полевого игрока и это дало результат. Сперва за 54 секунды до сирены отличился Аванесов, а следом достиг цели чудо-выстрел Вилелы — 2:2! До конца матча оставалось всего шесть секунд.

В итоге КПРФ остался в группе на втором месте и полуфинале сыграет с сильнейшей командой три "А" — "Кайратом". В другом полуфинале сразятся "Сибиряк" и "Дина". А "Никарс", 25 февраля, сыграет за 5 место с минским клубом "Столица".

Полная запись матча КПРФ — Никарс 2:2

