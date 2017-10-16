Коррупция в латвийском футболе — тема не новая. В так называемом сером списке Латвийской федерации футбола (ЛФФ) значатся несколько десятков игроков и тренеров, которые подозреваются в участии в договорных матчах. Об этом сообщила программа телеканала LNT "de facto".

Латвийский футбол уже давно погряз в коррупции. В 2014 году за участие в договорных матчах ЛФФ исключила "Даугаву" из числа участников высшего дивизиона страны, в 2015-м дисквалификацию получила "Гулбене". В этом году из высшей футбольной лиги Латвии был исключен клуб "Бабите/Динамо". Причина та же — подтасовка результатов матчей с целью извлечения выгоды.

Борьба с заразой, очевидно, ведется. Но насколько эффективно? Команды несут наказание, однако их игроки затем спокойно продолжают карьеру в других клубах, хотя в Латвии манипуляция спортивными результатами вот уже два года уголовно наказуема.

Увы, у нас дисквалифицировать команду, попавшую под подозрение, гораздо проще, чем уличить отдельно взятого игрока или тренера в нечестной борьбе. "У нас не бюро расследований", — подчеркнул генеральный секретарь ЛФФ Янис Межецкис.

ЛФФ создала так называемый серый список, в котором значатся игроки, подозреваемые в манипуляции результатами, но прямых доказательств их вины нет. "Напротив фамилии каждого игрока в списке стоит число матчей, которые вызвали подозрение, но это не значит, что игрок на сто процентов виновен", — говорит Межецкис.

Сейчас в сером списке ЛФФ около двух десятков игроков и тренеров, чьи фамилии упоминаются в связи с участием в договорных матчах. Среди них — печально известный вратарь Игорь Лабуть, выступавший за ирландский клуб "Атлон Таун". В сентябре Футбольная ассоциация Ирландии на год отстранила латвийского голкипера от матчей, доказав его причастность к договорным матчам по итогам независимого расследования.

Печально, что в Ирландии могут поймать игрока с поличным, а в Латвии — нет. У ЛФФ есть подозреваемые, есть "серый список", а вот реальных доказательств — нет. Латвийская федерация не может запретить клубам покупать или арендовать игроков из "серого списка", чтобы помешать развитию их карьеры. "Когда тот же Лабуть переходил в латвийский клуб, мы предупредили команду. Помешать его переходу не могли, но сказали — смотрите".