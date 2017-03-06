В прошедшие выходные норвежский Хамар принимал чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье, который завершился полным триумфом голландцев, а Свен Крамер одержал уже 9-ю по счету победу.

Крамер показал восьмое время на 500 м, был вторым на 1500 м, первым — на 5000 м и выиграл финальный забег на дистанции 10 000 м. Серебро и бронзу взяли его соотечественники Патрик Рест и Ян Блокхайзен.

Харальд Силов из Латвии был 12-м как на пятисотке (36,57 секунды), так и на дистанции в десять раз длиннее (6:30,93). На полуторке он показал пятое время (1:46,30) и в итоге оказался после трех дисциплин 11-м в общем зачете. Чтобы попасть в финальный забег на 10 000 м необходимо было оказаться в восьмерке сильнейших. Два последних года на ЧМ в классическом многоборье Силов занимал 9-е места.