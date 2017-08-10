Сборная Латвии по футболу скатилась на 131-е место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого появилась в четверг на официальном сайте организации. Так низко латвийская сборная еще не опускалась. Предыдущий антирекорд был установлен в июле — 130-е место.

За последний месяц сборная Латвии не провела ни одного матча. После июньских поражений от Португалии (0:3) и Эстонии (1:2) команда Александра Старкова скатилась на 130-е место. Теперь же установлен новый антирекорд. Антигуа и Барбуда, Экваториальная Гвинея, Нигер, ЦАР и Руанда, Танзания, Сент-Китс и Невис, Киргизия и Малави. Все эти экзотические для футбольного мира страны опережают в рейтинге Латвию, на счету которой 242 очка.

Напомним, что самое высокое место в рейтинге ФИФА сборная Латвии занимала в 2009-м году — 45-е. В сентябре 2016-го она была 95-й в мире — лучшее достижение за последний год.

В первой десятке сразу два соперника сборной Латвии по отборочному турниру ЧМ-2018: Швейцария — пятая, Португалия — шестая. На верхнюю строчку вернулись бразильцы. Сборная Германии, возглавлявшая рейтинг в июле, теперь вторая. На третье месте Аргентина. Сборная России осталась на 62-й строчке (590 очков). Эстония — 98-я (334), Литва — 99-я (333).