"Кубок Кремля" закончился для Севастовой после поражения в первом круге

Foto: AFP/Scanpix/LETA Скоротечным получился "Кубок Кремля" для лиепайчанки Анастасии Севастовой. Вторая ракетка Латвии уже на старте московского теннисного турнира проиграла в двух сетах румынке Ирине-Камелии Бегу — 4:6, 3:6. Информиция будет дополнена.

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