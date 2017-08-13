Хоккеисты рижского "Динамо" одержали волевую победу над одноклубниками из Минска в первом туре домашнего предсезонного турнира за Кубок Латвийской железно дороги

— 3:2.

К 17-й минуте встречи гости из Минска вели в две шайбы — дубль оформил Джастин Фонтейн. Однако рижане не только отыгрались, но и вышли вперед, забив три гола во втором периоде. Точными бросками отметились Оскар Батня, Гинт Мейя и Гунар Скворцов.

В понедельник рижское "Динамо" сыграет с "Ак Барсом", а минчане встретятся с "Локомотивом". В первом туре железнодорожники проиграли казанцам со счетом 1:2.

Напомним, что в турнире участвуют четыре команды, которые играют друг с другом в один круг. Клубы, которые займут первое и второе места в таблице по итогам трех матчей, встретятся в финале. За третье место сыграют команды, которые финишируют на третьем и четвертом местах по окончании группового этапа.

Кубок Латвийской железной дороги проводится ежегодно с 2009 года. Динамовцы Риги дважды выигрывали турнир, как и "Локомотив". Один раз главный приз достался хоккеистам СКА. Последние три года в латвийской столице побеждает "Ак Барс".