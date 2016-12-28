Чешский "Маунтфилд" Джериньша и швейцарский "Лугано" Мерзликина в первых матчах одолели екатеринбургский "Автомобилист", а сегодня выясняли, кто из них займет первое место в группе и напрямую выйдет в полуфинал. Победу в итоге отпраздновал швейцарский клуб со счетом 4:3.

Ворота "Лугано" на сей раз защищал сменщик Мерзликина — Манзато. Перед заключительной четвертью перевес "Лугано" вроде бы не вызывал сомнений (4:1), но гол в меньшинстве от Джериньша и заброшенная при весьма спорных обстоятельствах третья шайба за 9 минут до финальной сирены обострили события на площадке.

Мерзликин здесь сменил в рамке получившего травму Манзато и до окончания основного времени матча успел справиться со всеми шестью бросками, обеспечив "Лугано" вторую победу — 4:3.

Джериньш в этом поединке отметился не только заброшенной шайбой, но и результативной передачей. Андрис заработал и положительный коэффициент полезности "+2" за 16,5 минут игрового времени.

Таким образом, "Лугано" сразу вышел в полуфинал, а "Маунтфилд" в плей-офф сыграет с третьей командой группы В.

1. Лугано 2 2 0 0 0 8-5 6

2. Маунтфилд 2 1 0 0 1 7-7 3

3. Автомобилист 2 0 0 0 2 5-8 0