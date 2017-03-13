За короткую программу Кучвальская получила оценку 51,96, потеряв один балл за падение. В произвольной Ангелина упала дважды и заработала еще 98,11 балла. В сумме получилось 150,07, что дало ей в сумме второе место. Всего одну сотую балла(!) ей уступила венгерка Иветт Тот. А выиграла соревнования у одиночниц с результатом 162,56 представительница Японии Рика Хонго.

На последнем чемпионате Европы-2017 Кучвальская довольствовалась суммой 139,63 и 19-м местом, что значительно уступает ее прошлогоднему достижение на этих же соревнованиях, когда она установила национальный рекорд (176,99) и заняла четвертое место.

Помимо Кучвальской в Люксембурге в кокуренции юниорок выступила еще одна представительница Латвии — 14-летняя Елизавета Минченко. В короткой программе она заняла только 14 место, но за счет 7-го результата в произвольной заработала сумму 111,51 балла и в итоге поднялась на общее 10 место.