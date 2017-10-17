Похоже, в служащего Госполиции Латвии Майриса Бриедиса 31-летний Кудряшов не верит. Главными фаворитами WBSS он считает россиянина Гассиева и украинца Усика. "Думаю, что в финале встретятся Гассиев и Усик, — цитирует ТАСС Кудряшова. — Я буду болеть за Мурата, он мой соотечественник, я хорошо его знаю".
Напомним, что Усик выиграл у немца Марко Хука техническим нокаутом в первом четвертьфинальном бою. В полуфинале украинец сразится с Бриедисом, который победил кубинца Майка Переса единогласным решением судей. Бой намечен на январь.
Что касается Гассиева, то ему только предстоит бороться за полуфинал. В конце октября он будет драться с поляком Кшиштофом Володарчиком. Победитель в следующем году поспорит с Дортикосом, нокаутировавшим в сентябре Кудряшова.
"Жаль, что не смог порадовать зрителей хорошей дракой, но это бокс, — сказал Кудряшов. — Я пропустил удар, и все закончилось".
Как известно, WBSS впервые проводится в этом году. В турнире участвуют лучшие боксеры-тяжеловесы. Общий призовой фонд серии составляет 50 млн долларов. Чемпион определится в мае следующего года. Финальный бой состоится в Саудовской Аравии.