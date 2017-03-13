Кулда второй сезон отыграл в составе финского "Йокерита", набрав в 44 матчах 11 (0+11) очков и заработав коэффициент полезности "+11" при среднем игровом времени 18,5 минут. "Джокеры" пробились в плей-офф, но там были остановлены победителем регулярного первенства московским ЦСКА (0-4).

Дарзиньш в прошедшем неудачном для рижского "Динамо" сезоне стал лучшим бомбардиром команды, набрав в 56 матчах 29 (11+18) очков и заработав показатель "+1".

Помимо этих двух опытных хоккеистов к сборной присоединились два игрока ХК "Рига" — защитник Паулс Сварс и нападающий Олег Шишлянников.

Сборная Латвии под руководством Боба Хартли начала подготовку к ЧМ-2017 в начале марта. Первый контрольные матчи предстоят 1 и 2 апреля в Риге со второй сборной России.