Огрский "Курбадс" последние три года неизменно доходил до финала плей-офф и все время уступал там: сперва "Рига/Призме", потом "Мого", а в прошлом сезоне проиграл "Лиепае". В нынешней финальной серии казалось тоже уже ничто не спасет команду Петериса Остошова, уступившую три первых матча. Но затем последовали три победы кряду хоккеистов "Курбадс" и сегодня на льду "Мого" состоялся решающий седьмой поединок.

Обе команды играли с оглядкой на ворота, поэтому много опасных моментов поначалу на льду не наблюдалось. Впрочем, атаки хозяев площадки выглядели опаснее и киперу гостей Мартыньшу Райтумсу пришлось потрудиться.

Активнее начали хоккеисты "Мого" и второй период, а когда ближе к середине матча впервые остались в меньшинстве, то соперник тут же этим воспользовался — счет открыл хитро сыгравший капитан "Курбадс" Том Блукс.

До перерыва "Мого" еще дважды оставался в меньшинстве и, можно сказать, гости несколько раз простили соперника. Под конец второй трети серьезно уже активизировались подопечные Олега Сорокина, но сравнять счет им удалось только в дебюте заключительной 20-минутки. Сделал это красиво сыгравший Эдгар Курмис — 1:1.

Теперь уже активизировались хоккеисты "Курбадс" и оборона "Мого" работала с удвоенной нагрузкой. Держались хозяева вплоть до 58-й минуты, пока в их зоне не устроила карусель тройка гостей Упитис — Забис — Бранцис. Последний и стал автором, как выяснилось, победного гола — 2:1.

Самым ценным игроком финальной серии признан нападающий "Курбадс" Том Хартманис.

Чемпионат Латвии-2016/17. Хоккей. Финал (7-й матч):

ХК "Мого" (Рига) — ХК "Курбадс" (Огре) 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 Блукс (Гиптерс, 28:06-бол.). 1:1 Курмис (Мамонов, Бегов, 40:28). 1:2 Бранцис (Забис, Упитис, 57:06).

Броски: 31 — 34

Вратари: Казанов — Райтумс

Штраф: 6 — 2.

5 апреля. Рига. Ледовый холл "Мого".

Счет в серии: 3-4 (3:1, 3:2Б, 3:2, 4:7, 3:4, 1:4, 1:2).