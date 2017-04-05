Огрский "Курбадс" последние три года неизменно доходил до финала плей-офф и все время уступал там: сперва "Рига/Призме", потом "Мого", а в прошлом сезоне проиграл "Лиепае". В нынешней финальной серии казалось тоже уже ничто не спасет команду Петериса Остошова, уступившую три первых матча. Но затем последовали три победы кряду хоккеистов "Курбадс" и сегодня на льду "Мого" состоялся решающий седьмой поединок.
Обе команды играли с оглядкой на ворота, поэтому много опасных моментов поначалу на льду не наблюдалось. Впрочем, атаки хозяев площадки выглядели опаснее и киперу гостей Мартыньшу Райтумсу пришлось потрудиться.
Активнее начали хоккеисты "Мого" и второй период, а когда ближе к середине матча впервые остались в меньшинстве, то соперник тут же этим воспользовался — счет открыл хитро сыгравший капитан "Курбадс" Том Блукс.
До перерыва "Мого" еще дважды оставался в меньшинстве и, можно сказать, гости несколько раз простили соперника. Под конец второй трети серьезно уже активизировались подопечные Олега Сорокина, но сравнять счет им удалось только в дебюте заключительной 20-минутки. Сделал это красиво сыгравший Эдгар Курмис — 1:1.
Теперь уже активизировались хоккеисты "Курбадс" и оборона "Мого" работала с удвоенной нагрузкой. Держались хозяева вплоть до 58-й минуты, пока в их зоне не устроила карусель тройка гостей Упитис — Забис — Бранцис. Последний и стал автором, как выяснилось, победного гола — 2:1.
Самым ценным игроком финальной серии признан нападающий "Курбадс" Том Хартманис.
Чемпионат Латвии-2016/17. Хоккей. Финал (7-й матч):
ХК "Мого" (Рига) — ХК "Курбадс" (Огре) 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Шайбы: 0:1 Блукс (Гиптерс, 28:06-бол.). 1:1 Курмис (Мамонов, Бегов, 40:28). 1:2 Бранцис (Забис, Упитис, 57:06).
Броски: 31 — 34
Вратари: Казанов — Райтумс
Штраф: 6 — 2.
5 апреля. Рига. Ледовый холл "Мого".
Счет в серии: 3-4 (3:1, 3:2Б, 3:2, 4:7, 3:4, 1:4, 1:2).