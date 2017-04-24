В прошедшие выходные в Риге прошел вечер профессионального бокса "Возвращение", в котором принял участие и двукратный призер чемпионатов Европы Николай Гришунин.

Для самого титулованного боксера Латвии среди любителей (бронза на ЧЕ 2008 и 2015 гг.) это был пятый бой на профессиональном ринге. Соперником 32-летнего Гришунина стал 36-летний поляк Михал Банбула, чей послужной список состоял из 12 побед, 26 поражений и 4 ничьих.

Поединок проходил в весовой категории до 91,7 кг, боксерам предстояло провести шесть раундов по три минуты. Они все и провели, а нелегкую победу по очкам одержал Гришунин, который, таким образом, продолжает идти без поражений среди профессионалов.

Кроме Гришунина в этот вечер победы одержали и другие в недавнем прошлом латвийские боксеры-любители — Артем Рамлав, Ральф Вилцанс, Артем Савдон, Андрей Покумейко, а занявший в 2015 году пятое место на юниорском чемпионате Европы Алексей Аболтиньш свой бой с грузином Георги Кердикошвили завершил вничью.