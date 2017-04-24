Дмитрию Федосеенкову (весовая категория до 73 кг) удалось выиграть первую схватку, но затем он попал на серебряного призера лондонской Олимпиады-2012 венгра Миклоша Унгвари и завершил соревнования.

В категории до 100 кг Латвию представляли сразу два участника — опытнейший Евгений Бородавко и Артур Никифоренко. Оба также выиграли стартовые поединки, а вот дальше Бородавко уступил французу Маре, а Никифоренко проиграл чемпиону мира-2013 Маммадову из Азербайджана.

Для трех остальных латвийских специалистов японского единоборства — Филиппа Микуцкого, Юриса Путина (оба — до 81 кг) и Айгара Миленберга (до 90 кг) — все ограничилось единственной проигранной схваткой. Причем два первых попали на будущих бронзовых призеров чемпионата: Микуцкий уступил хорвату Доминику Друзету, а Путин за неполных три минуты проиграл россиянину Аслану Лаппинагову (на фото).

В общекомандном зачете ЧЕ-2017 первенствовали дзюдоисты Франции, завоевавшие 3 золота, 3 серебра и 2 бронзы. Второе место (2-4-4) заняли россияне, третьи подели сборные Украины и Грузии (по 2-1-1).