На проходящем в Лондоне чемпионате мира по легкой атлетике латвийская спортсменка Гунта Латышева-Чударе в предварительном забеге на 400 метров обновила личный рекорд (51,37 сек), финишировала третьей и пробилась в полуфинал.

Со своего прежнего личного достижения Латышева-Чударе скинула 0,43 секунды. Ее время оказалось десятым среди всех участниц. А победительницей того забега стала Шерик Джексон из Ямайки с результатом 51,09 сек. Из каждого предварительного забега в полуфинал попадали по трое лучших, плюс еше честь бегуний добирали по времени. Полуфиналы на 400 метров у женщин состоятся вечером 7 августа.

В июле этого года Латышева-Чударе стала чемпионкой Европы среди молодежи (U-23) на 400-метровке с результатом в финале 52,00 сек. Рекорд Латвии на этой дистанции (50,71 сек) держится с 1988 года и принадлежит Винете Икауниеце.

На ЧМ-2015 в Пекине Латышева-Чударе с личным рекордом (52,17 сек) заняла 30-е место и не отобралась в полуфинал. В прошлом году на ЧЕ она была 20-й (53,11 сек), а на Олимпиаде в Рио — 45-й (53,08).

В марафоне у мужчин победил кениец Джоффри Кируи — 2:08.27. Для Кируи это был всего лишь четвертый марафон в карьере, и одержана вторая победа — в этом году он выиграл Бостонский марафон. Второе место занял эфиоп Тамират Тола (2:09.49), третье — Альфонс Феликс Симбу из Танзании (2:09.51). Латвийский стайер Валерий Жолнерович не финишировал.

Жолнерович пробежал большую часть дистанции и сошел между 25-м и 30-м километрами. На тот момент он занимал 59-е место.

В мае этого года Жолнерович на Рижском марафоне обновил на 10 секунд приналежавшее ему же достижение Латвии, пробежав за 2 часа 14 минут и 23 секунды.

Валерий Жолнерович выполнял нормативы к чемпионатам мира в 2013, 2015 и 2017 годах, но на двух предыдущих мировых первенствах он не участвовал. На Олимпиаде-2016 в Рио латвийский бегун в последний момент отказался от участия из-за травмы, тогда как на Олимпиаде-2012 в Лондоне не финишировал. Таким образом, за свою длительную карьеру Жолнерович ни разу не смог полностью пробежать марафон на крупнейших стартах — чемпионатах мира и Олимпиадах (на Олимпиаде-2008 в Пекине в беге на 3000 м с препятствиями занял 32-е место).

Позже сегодня в Лондоне выйдут на старт еще четыре латвийских легкоатлета — Илона Мархель и Анита Кажемака (марафон), Мадара Паламейка и Анете Коцина (копье).

Всего на ЧМ-2017 Латвию представляют 12 спортсменов.