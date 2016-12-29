Сегодня в австрийском Земмеринге завершился 7-й этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин, а Лелде Гасуна из Латвии добилась лучшего в карьере результата на столь крупных соревнованиях.

Гасуна в дисциплине слалом сегодня показала 33-е время в конкуренции 68 участниц. До попадания в тридцатку сильнейших (что давало бы право на вторую попытку) Лелде нужно было преодолеть дистанция на 0,45 секунды быстрее.

Тем не менее и показанный результат оказался для 26-летней латвийской горнолыжницы рекордным в карьере. Предыдущим лучшим результатом в Кубке мира у Гасуны было 42-е место.

Победительницей в слалом сегодня стала американка Микаэла Шиффрин, второе место у словачки Вероники Велес Зузуловой, третье — у швейцарки Венди Холденер.

Днем ранее прошли соревнования в гигантском слаломе, которые также остались за американской горнолыжницей. Лелде также принимала в них участие, но здесь у нее получилось не так здорово, как сегодня. Шифрин она уступила 4,99 секунды и с японкой Харуной Ишикавой в итоге поделила 59-60 места. Именно столько участниц и доехали до финиша.