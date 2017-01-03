На этапе Кубка мира-2017 по горнолыжному спорту в Загребе (Хорватия) отлично выступила Лелде Гасуна из Латвии. Спортсменка впервые в карьере сумела пробиться в топ-30 после первой попытки и получила право на вторую.

Первый старт женского Кубка мира в 2017 году был полон разного рода интересный событий. В первую очередь — изобиловал различными падениями, включая сходы грандов мирового слалома. Например, из борьбы выбыла лидер мирового сезона американка Микаэла Шиффрин и такие известные горнолыжницы, как Венди Холденер, Нина Лозет и Мишель Гизин..

Всего старт слалома в Загребе вышли 64 участницы. Гасуна в первой попытке показала 27-е время, уступив обладательнице лучшего результата — словачке Веронике Зузуловой — 03,25 секунды. Во второй попытке Лелде показала уже 22-е время и такое же место заняла по сумме заездов. Этот результат позволил ей заработать первые в карьере 9 рейтинговых баллов в зачет Кубка мира.

Лелде Гасуна повторила достижение соотечественника Кристапа Звейниекса, который в прошлом году также сумел квалифицироваться во второй заезд на этапе Кубка мира. А лучшим показателем 26-летней латвийской горнолыжницы из Сигулды на соревнованиях подобного уровня до сих пор было 33-е место.

Что касается сегодняшних победителей, то двойную победу одержали представительницы Словакии. Первое место так никому и не уступила Вероника Зузулова, второй стала Петра Влхова, тройку сильнейших замкнула чешка Сарка Страхова.

Горнолыжный спорт. КМ-2016/17 (8-й этап, Загреб, 3 января). Женщины. Слалом.

1. Вероника Велес Зузулова (Словакия) — 2.02,53.

2. Петра Влхова (Словакия) — 2.02,77.

3. Сарка Страхова (Чехия) — 2.03,05…

22. Лелде Гасуна (Латвия) — 2.08,48…