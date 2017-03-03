История чемпионатов WISSA насчитывает уже почти 40 лет. Традиционно мировые первенства по зимним видам парусного спорта ежегодно проходят на разных континентах, но этот год стал исключением: в 2016-м соревнования принимала Эстония.
ЧМ-2017 в Тольятти принял в общей сложности 186 спортсменов из 11 стран, которые разыграли 45 медалей и одну из них увезла представительница Латвии Айя Амбраса.
Спортсмены соревновались на ледяной акватории Жигулевского моря площадью более 600 км². В первой дисциплине, где участвовала Айя — женском фристайле-сноуборде — ей удалось занять шестое место. Затем были соревнования по курс-рейсу в сноускайтинге, где в течение четырех дней прошли 15 гонок. Здесь латвийской спортсменке совсем чуть-чуть не хватило до призового места — четвертая итоговая строчка.
В заключительный день чемпионата проводился 70-километровый марафон. Далеко не все кайтеры смогли преодолеть заданную трассу от начала до конца, а Айе Амбрасе это удалось. На финише в женской конкуренции она оказалась третьей, уступив только молодой талантливой россиянке Валерии Гаращенко и трехкратной чемпионке мира по зимнему кайтингу Татьяне Сысоевой.
"Это были одни из самых сложных соревнований для меня, — признается Айя Амбраса и уточняет. — Из-за особенностей погодных условий. Первые дни стояла нулевая температура и дул ветер силой 10-20 м/с. В оставшиеся дни чемпионата ветер поутих до 2-6 м/с, температура воздуха поднялась до +3 градусов, что сильно повлияло на снежное покрытие. Местами на трассе был то снег, то лед с водой. И здесь большое значение имело то, как подготовлен инвентарь, твоя физическая выносливость, ну и опыт".