На завершившемся чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA-2017 в российском Тольятти латвийская кайтбордистка Айя Амбраса завоевала третье место на марафонской дистанции.

История чемпионатов WISSA насчитывает уже почти 40 лет. Традиционно мировые первенства по зимним видам парусного спорта ежегодно проходят на разных континентах, но этот год стал исключением: в 2016-м соревнования принимала Эстония.

ЧМ-2017 в Тольятти принял в общей сложности 186 спортсменов из 11 стран, которые разыграли 45 медалей и одну из них увезла представительница Латвии Айя Амбраса.

Спортсмены соревновались на ледяной акватории Жигулевского моря площадью более 600 км². В первой дисциплине, где участвовала Айя — женском фристайле-сноуборде — ей удалось занять шестое место. Затем были соревнования по курс-рейсу в сноускайтинге, где в течение четырех дней прошли 15 гонок. Здесь латвийской спортсменке совсем чуть-чуть не хватило до призового места — четвертая итоговая строчка.

В заключительный день чемпионата проводился 70-километровый марафон. Далеко не все кайтеры смогли преодолеть заданную трассу от начала до конца, а Айе Амбрасе это удалось. На финише в женской конкуренции она оказалась третьей, уступив только молодой талантливой россиянке Валерии Гаращенко и трехкратной чемпионке мира по зимнему кайтингу Татьяне Сысоевой.

"Это были одни из самых сложных соревнований для меня, — признается Айя Амбраса и уточняет. — Из-за особенностей погодных условий. Первые дни стояла нулевая температура и дул ветер силой 10-20 м/с. В оставшиеся дни чемпионата ветер поутих до 2-6 м/с, температура воздуха поднялась до +3 градусов, что сильно повлияло на снежное покрытие. Местами на трассе был то снег, то лед с водой. И здесь большое значение имело то, как подготовлен инвентарь, твоя физическая выносливость, ну и опыт".