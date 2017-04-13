Орден Трех звезд является высшей государственной наградой Латвийской республики и награждают им за заслуги в общественной, культурной, научной, хозяйственной и спортивной деятельности, где атлеты добились заметных успехов.

Лаура Икауниеце-Адмидиня в 2015 году стала бронзовым призером чемпионата мира и была признана лучшей спортсменкой страны. В прошлом году она установила новый национальный рекорд, заняла четвертое место на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и снова была признана лучшей спортсменкой Латвии.

Теперь и государство оценило заслуги Икауниеце-Адмидини, удостоив ее Ордена Трех звезд третьей степени.

Ранее подобной награды удостаивались в разное время такие известные спортсмены, как олимпийский чемпион Игр-2000 гимнаст Игорь Вихров, двукратный олимпийский чемпион в велогонках-ВМХ Марис Штромбергс, двукратный вице-чемпион Олимпийских игр скелетонист Мартин Дукурс, прыгунья в длину Инета Радевича, хоккеист Сандис Озолиньш и др.

