Молодежная сборная Латвии по футболу (U-21) со счетом 0:3 проиграла в гостях литовским сверстникам и заняла на проверочном турнире в Вильнюсе последнее место.

В стартовом матче турнира латвийская молодежка обыграла белорусов со счетом 4:3 (Колесов 2, Куртиш, Р.Улдрикис), а затем белорусы выиграли у литовцев (2:1).

Чтобы занять первое место, в последнем туре сборную Латвии U-21 устраивала ничья против литовцев или поражение с разницей в один мяч. Команда Дайниса Казакевича в дебюте не использовала несколько хороших возможностей повести в счете, после чего дважды пропустила. На 15-й минуте после удара Банюлиса мяч рикошетом от штанги оказался в воротах Зоммерса. А на 30-й минуте Янкаускас удвоил результат.

Во втором тайме латвийская молодежка перехватила инициативу, чаще владела мячом, но опасных моментов не создавала. А вот литовцы на 59-й минуте довели разницу до крупной.

По итогам турнира в Вильнюсе сразу у трех сборных оказалось по 3 очка (по победе и поражению), но по разнице мячей первое место заняла Литва (+2), второе — Беларусь (0), последнее — Латвия (-2).

Отбор к ЧЕ-2019 молодежная сборная Латвии начнет 10 июня, когда примет Андорру. Также в этой группе выступают Англия, Голландия, Украина, Шотландия.

Контрольный матч

Литва U-21 — Латвия U-21 3:0 (2:0)

Голы: Банюлис 15, Янкаускас 30, Коникас 59.

Латвия (стартовый состав): Зоммерс, Черномордый, Цыганик, Федоров, Колесов, Кигурс, Куртиш, Лиепа, Сорокин, Туманов, Улдрикис.