На чемпионате мира по хоккею среди молодежи сборная Латвии U-20 в заключительном матче группового этапа со счетом 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) уступила словакам и заняла последнее место. Теперь Латвии предстоит оспаривать 9-10-е места.

До матча со словаками сборная Латвии в Торонто потерпела три разгромных поражения — от США, России и Канады. Победа в последнем туре поднимала команду с последнего места, но и перед Словакией тоже стояла задача непременно побеждать.

Латвийские хоккеисты открыли счет на 4-й минуте (Чуксте), Словакия отыгралась, реализовав большинство — 1:1. Во втором периоде словаки вышли вперед, а в третьем довели счет до 4:1. Бунцис сократил отставание до 2:4, но от поражения Латвия не ушла и заняла последнее место в группе В.

Теперь сборной Латвии предстоит бороться за выживание в элитном дивизионе. Ее соперником в стыковых матчах за 9-10-е места станет чемпион мира-2016 сборная Финляндии — аутсайдер группы А.

Это первый случай в истории турнира, когда действующие чемпионы будут играть в утешительном раунде. Это случилось после того, как Швейцария победила Данию (5:4 Б), набрала 4 очка, вышла в плей-офф и за тур до окончания группового этапа стала недосягаемой для Финляндии, которая проиграла три матча на турнире.

Молодежный чемпионат мира

Группа А (Монреаль)

Швейцария U-20 — Дания U-20 — 5:4 бул (1:3, 2:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы

0:1 — 1 Труе (Гатц)

0:2 — 3 Блихфельд (Гатц, Краг-Кристенсен)

0:3 — 13 Андерсен (Вайхель, Фром)

1:3 — 17 Хишир (Зигентхалер, Риат)

1:4 — 21 Фром (Рендбьерг, Труе)

2:4 — 26 Зендер (Гросс, Вебер)

3:4 — 32 Эггенбергер (Миранда, Прассл)

4:4 — 43 Зендер (Зигентхалер, Ин-Албон)

Вратари: ван Поттельберг 18/22 — Крог 48/52.

1. Швеция 3 3 0 0 0 13:4 9

2. Дания 4 1 1 1 1 11:15 6

3. Чехия 3 1 0 2 0 7:8 5

4. Швейцария 3 0 2 0 1 11:11 4

------------------------------------

5. Финляндия 3 0 0 0 3 4:8 0

Группа В (Торонто)

Словакия U-20 — Латвия U-20 — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 Чуксте (Балцерс, Бунцис, 3.40). 1:1 Лештян, 8.13-бол. 2:1 Милош Роман (Михал Роман, Слобода, 38.11). 3:1 Гатала (Михал Роман, Садецки, 40.41). 4:1 Слобода (Милош Роман, Грман, 45.01). 4:2 Бунцис (Чуксте, Дзиеркалс, 52.39-бол).

Вратари: Гуска 22/24 — Митенс 32/36, Григалс.

Броски: 36-24

Штраф: 12-10

31 декабря. Торонто. "Air Canada Centre".

1. Канада 3 3 0 0 0 20:5 9

2. США 3 3 0 0 0 14:5 9

3. Россия 3 1 0 0 2 14:9 3

4. Словакия 3 1 0 0 2 6:12 3

----------------------------

5. Латвия 4 0 0 0 4 6:29 0