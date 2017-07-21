Латвийская паралимпийка Диана Дадзите на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне завоевала третью золотую медаль: она стала лучшей в метании диска. Ранее Дадзите брала золото в толкании ядра и метании копья.

В соревнованиях по метанию диска в медицинских группах F54 un F55 Дадзите в лучшей попытке послала снаряд на 23,18 метров, что является личным рекордом. Стоит отметить, что каждая из шести попыток латвийской спортсменки могла принести ей золото: конкурентки бросали гораздо ближе.

Второе место заняла колумбийка Эрика Мария Кастано-Саласара (21,30 м), третье — китаянка Янь Ливан (9,25 м).

В прошлом году на Паралимпиаде в Рио Диана Дадзите выиграла золото в копье и бронзу в диске.

На соревнованиях в Лондоне помимо Дадзите медали от Латвии брали Дмитрий Силов (золото в копье) и Айгарс Апинис (серебро в диске). У Эдгара Бергса — 4-е место в ядре, а у Ингриды Приеде — 7-е место в диске.