Латвийская паралимпийка Диана Дадзите стала чемпионкой мира по легкой атлетике в метании копья. Для нее это вторая золотая медаль на соревнованиях в Лондоне: ранее она стала лучшей в толкании ядра.

На паралимпийском ЧМ в метании копья выступали восемь спортсменок медицинских групп F55 un F56. В своей лучшей попытке Диана Дадзите метнула снаряд на 27,07 метров, что для группы F55 является новым мировым рекордом, и в итоге завоевала золото.

Второе место заняла иранка Хашемийех Мотагян-Моави с броском на 20,66 метров, третье — немка Мартина Вилинг (20,57 м).

На этом чемпионате мира паралимпийка Дадзите помимо толкания ядра и метания копья выступит также в метании диска. В прошлом году на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро она выиграла золотую медаль в метании копья и бронзовую — в метании диска.

Всего в Лондоне на ЧМ среди паралимпийцев от Латвии выступают пять участников: помимо Дадзите это Эдгарс Бергс (4-е место в толкании ядра), титулованный Айгарс Апинис, Ингрида Приеде и Дмитрий Силов.

В августе в Лондоне состоится чемпионат мира по легкой атлетике.