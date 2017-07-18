На паралимпийском ЧМ в метании копья выступали восемь спортсменок медицинских групп F55 un F56. В своей лучшей попытке Диана Дадзите метнула снаряд на 27,07 метров, что для группы F55 является новым мировым рекордом, и в итоге завоевала золото.
Второе место заняла иранка Хашемийех Мотагян-Моави с броском на 20,66 метров, третье — немка Мартина Вилинг (20,57 м).
На этом чемпионате мира паралимпийка Дадзите помимо толкания ядра и метания копья выступит также в метании диска. В прошлом году на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро она выиграла золотую медаль в метании копья и бронзовую — в метании диска.
Всего в Лондоне на ЧМ среди паралимпийцев от Латвии выступают пять участников: помимо Дадзите это Эдгарс Бергс (4-е место в толкании ядра), титулованный Айгарс Апинис, Ингрида Приеде и Дмитрий Силов.
В августе в Лондоне состоится чемпионат мира по легкой атлетике.