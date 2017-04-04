Коха выступала в весовой категории до 58 кг и наряду с испанкой Альбой Санчес являлась самой молодой участницей соревнований.

В рывке Ребека остановилась на весе 95 кг, который зафиксировала со второго подхода. Была еще неудачная попытка поднять 97 кг, но и взятого веса хватило для того, чтобы захватить лидерство и обеспечить себе малое золото.

Главной конкуренткой латвийской штангистки в Сплите стала россиянка Наталья Хлесткина, показавшая в рывке такой же результат. В толчке россиянка начала с успешного подхода на 114 кг, тогда как Коха ответила весом — 110 кг.

Ребека подняла 114 кг в следующем подходе, на что Хлесткина ответила успешным подходом на 116 кг. В последней третьей попытке Коха зафиксировала штангу весом 118 кг, а российская тяжелоатлетка сумела толкнуть 119 кг и выиграть один килограмм по сумме двоеборья. Бронзовым призером ЧЕ-2017 стала румынка Мадалина Молие.

Напомним, что Ребека Коха на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро едва не стала настоящей сенсацией, заняв четвертое место и оставшись в шаге от медали. Тогда она выступала в весовой категории до 53 кг. А на взрослом уже чемпионате Европы в прошлом году (где также выступала в категории до 53 кг) Ребека заняла третье место.

Тяжелая атлетика. ЧЕ-2017 (Сплит, 3 апреля). Женщины (до 58 кг):

1. Наталья Хлесткина (Россия) — 214 (95+119).

2. Ребека Коха (Латвия) — 213 (95+118).

3. Мадалина Молие (Румыния) — 208 (94+114).

4. Вероника Ивасюк (Украина) — 206 (95+111).

5. Ирина Лепса (Румыния) — 206 (93+114)….