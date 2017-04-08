Сеяные под третьим номером Марцинкевич и Машарова начали турнир с четвертьфинала, где обыграли на супер тай-брейке хозяек корта Клеменс Файо и Леа Тюли — 6:7 (7-9), 7:6 (7-4), [10-6].

В полуфинале против франко-белорусского дуэта Ману Арканжоли и Лидии Морозовой дело тоже дошло до супер тай-брейка в пользу латвийско-швейцарской пары — 3:6, 6:4, [10-8]. А в решающем поединке с француженкой Викторией Мунтян и украинкой Анастасией Зарицкой Марцинкевич и Машарова уложились в два сета — 6:4, 6:3.

За победу латвийская теннисистка заработала 12 рейтинговых баллов и 478 долларов. В Дижоне Марцинкевич выигрывала и ранее, а в общей сложности для нее это уже 22-й титул в парном разряде на турнирах серии ITF.

