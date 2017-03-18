Марцинкевич первенствовала в парном разряде с белоруской Илоной Кремень. Вместе они уже одержали победу в этом году на турнире в Маконе, а теперь стали первыми в предместье Парижа — Гонессе. В финале латвийско-белорусский дуэт обыграл украино-российский тандем Анну Познихиренко и Екатерину Яшину — 6:1, 6:4.

Это 21-й титул Марцинкевич в парном разряде на турнирах серии ITF, за который она заработала 12 рейтинговых очков.

В одиночном разряде у Дианы получается не так успешно, как хотелось бы. В Гонессе она остановилась на стадии полуфинала, уступив француженке Присцилле Эйсе (WTA, 702) — 6:7(5-7), 2:6.