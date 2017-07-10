В последний раз это удавалось сделать бельгийке Ким Клийстерс, которая на US Open-2005 выиграла свой первый "Шлем", а на Australian Open-2006 дошла до полуфинала.

"Первые матчи были трудные, очень серьезная борььба. Но и сегодня была тяжелая игра. Как и на "Ролан Гаррос", на "Уимблдоне" с каждым матчем играю все лучше. Так и надеюсь продолжать", — отметила Остапенко после матча.

По ходу второй партии Остапенко вела 5:2, но проиграла 4 гейма подряд. В итоге первая ракетка Латвии обыграла украинку на тай-брейке со счетом 8:6, реализовав восьмой матч-пойнт.

"она очень хорошо играла и быстро двигалась. Мне надо было подавать очень агрессивно, чтобы набирать очки. И реализация матч-пойнтов потребовала очень много времени. Временами, когда не удавалось их реализовать, немного нервничала. И все же я довольна те, что боролась и добилась победы", — сказала Елена.

Остапенко также заявила, что "мне кажется, я заслуживаю играть на кортах лучше корта №12. Так что я была удивлена. К тому же Элина — четвертая ракетка мира. Думаю, наш матч был очень интересен болельщикам. А нас поставили на корт №12. Но там все равно нормально. Есть Hawk-Eye. Но я думала, что мы сыграем на более крупном корте", сообщает "Спорт-Сегодня".

В свою очередь 5-я ракетка мира Свитолина отметила, что "нет ничего удивительного в том, что она здорово играет — сейчас она очень уверена в себе, выиграла много матчей. Будет любопытно посмотреть, как она будет справляться, когда у нее наступит спад. Я знаю ее уже несколько лет, знаю, на что он способна. Но в ее игре и сейчас бывают неудачные моменты".

"Сегодня она провела великолепный матч. Мне даже нечего сказать. Я сделала все, что могла. Боролась до конца, и в те моменты, когда она выполняла невероятные удары навылет, я ничего не могла поделать", — цитирует украинку sport360.com.

В 1/4 финала Остапенко сыграет с американкой Винус Уильямс. Уильямс-старшая в четвертом круге обыграла хорватку Ану Конюх со счетом 6:3, 6:2 и стала самой возрастной четвертьфиналисткой этого турнира с 1994 года. Сейчас Винус 37 лет и 29 дней, а 23 года назад Мартина Навратилова на "Уимблдоне" дошла до финала в 37 лет и 258 дней. На этом "Уимблдоне" Винус обыграла двух теннисисток, которые родились после того, как она дебютировала на турнире — Конюх и Наоми Осаку.

"Винус — очень хорошая теннисистка. Просто выйду на корт и проведу матч, мне терять нечего", — сказала Остапенко.

Уильямс же перед встречей с латвийкой заметила, что прежде не видела много матчей в исполнении Елены. "После вылета с "Ролан Гаррос" не смотрела много игр. Она во Франции поймала момент, выдав чудесный результат, что говорит об уверенности в себе", — сказала американка.