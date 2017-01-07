В немецком Альтенберге продолжается 3-й этап Кубка мира по бобслею и скелетону и сегодня на старт вышли бобслеисты в экипажах-двойках. Латвию представляли сразу три дуэта.

Латвийские бобслеисты не принимали участия в двух первых североамериканских этапах Кубка мира-2016/17, ограничившись практикой на европейских этапах Кубка Европы. Кроме того, только-только поправился ведущий латвийский пилот Оскар Мелбардис, поэтому в Альтенберг латвийская команда бобслея отправилась наконец-то в боевом составе — Оскар Мелбардис/Даумантс Дрейшкенс, Оскар Киберманис/Матис Микнис, Угис Жалимс/Янис Янсонс.

Первая попытка осталась за хозяевами трассы Франческо Фридрихом и Мартином Гроткопом. Они показали лучший старт (5,15) и лучшее время на финише — 54,48. Второе место занимали их соотечественники Нико Вальтер и Кевин Куске, их результат оказался на 0,24 секунды хуже. Третьими шли россияне Александр Касьянов и Алексей Пушкарев (54,77).

Киберманис и Микнис в первом заезде показали пятое время (54,93), Жалимс и Янсонс занимали 10-е место (55,14), Мелбардис и Дрейшкенс — 12-ми (55,19).

Вторая попытка также осталась за Фридрихом и Гроткопом, а вот за остальные места развернулась упорная борьба. Заезд провалили Вальтер/Куске (только 9-й результат) и откатились на общее 6-е место, а на второе тем временем перебрались россияне Касьянов и Пушкарев. Третьими в Альтенберге стали Киберманис и Микнис, которые, во-первых, показали лучший разгон (5,15), а, во-вторых, пришли на финиш со вторым временем и сумели в итоге опередить на восемь сотых шедших поначалу впереди австрийцев Бенджамина Майера и Маркуса Саммера. От второго места латвийский экипаж отделили шесть сотых. Тем не менее это первый подиум в карьере пилота Киберманиса на этапах Кубка мира в двойках.

Жалимс и Янсонс сегодня заняли девятое место, а дебютный старт Мелбардиса и Дрейшкенса завершился 13-м местом. Завтра в Альтенберге пройдут соревнования экипажей-четверок.

Бобслей. Кубок мира-2016/17. 3-й этап (Альтенберг, 7 января). Мужчины. Двойки.

1. Франческо Фридрих / Мартин Гроткоп (Германия) — 1.49,20.

2. Александр Касьянов / Алексей Пушкарев (Россия) — 1.49,84.

3. Оскар Киберманис / Матис Микнис (Латвия) — 1.49,90…

9. Угис Жалимс / Янис Янсонс (Латвия) — 1.50,39…

13. Оскар Мелбардис / Даумантс Дрейшкенс (Латвия) — 1.50,57…