Латвийские боксеры завоевали две медали на турнирах в России и Литве

Латвийские боксеры выиграли две медали на турнирах в Литве и России. На турнире памяти Дана Позняка бронзовую награду взял супертяжеловес Милан Волков, а в Комсомольске-на-Амуре третьим призером стал Эдмунд Линдерманис (весовая категория до 75 кг).

С 6 по 12 марта в Вильнюсе проводился XII международный турнир памяти Олимпийского чемпиона Дана Позняка. В турнире участвовали ведущие боксеры из 16 стран (Украина, Россия, Австрия, Испания, Венгрия, Польша, Чехия, Франция, Хорватия, Турция, Дания, Италия, Беларусь, Финляндия, Израиль, Эстония, Литва, Латвия), были победители и призеры первенств мира, Европы и Олимпиад.

Вильнюсский турнир считается одним из сильнейших в Европе среди молодежи до 19 лет. Из латвийских боксеров успешнее всех выступил супертяж Милан Волков (+91 кг), добравшийся до полуфинала и получивший в итоге бронзовую медаль. За выход в полуфинал Волков победил венгра Фелфолди Ласло, а в следующем поединке он проиграл литовцу Мареку Королькову.

Остальные представители Латвии на турнире Дана Позняка уступили в первых боях: Константин Лебедев (56 кг) — украинцу Тарасу Бондарчуку, Сергей Ходюшин (60 кг) — Ассеме Нуали из Финляндии, Марцис Грундулис (64 кг) — венгру Барбосу Тиберису, Эдгарс Корженевский (69 кг) — турку Фазли Остари, Александр Кравчук (75 кг) — турку Мохаммету Караосманоглу.

В Комсомольске-на-Амуре (Россия) бронзовую награду взял Эдмунд Линдерманис (75 кг), по одной победе одержали, но все же не попали в призеры, Константин Лебедев (56 кг), Марцис Грундулис (64 кг) и Эдгар Корженевский (69 кг).

Сборную Латвии представлял на обоих турнирах старший тренер молодежной (U-19) сборной Латвии Владислав Соколов.

Foto: Čempionats boksā

А в Риге прошла Универсиада Латвии по боксу. Первое место в командном зачете заняла LSPA (тренер команды — преподаватель Юрий Глазков). Боксеры Академии Спортивной педагогики выиграли пять "золотых" : чемпионами стали Кирилл Осипенко (64 кг), Томс Озолс (69 кг), Эдуард Клявиньш (75 кг), Тимур Балашов (81 кг) и Артем Ханевич (91 кг). На втором месте — команда RTU с двумя золотыми (тренер — преподаватель Геннадий Ванаев), на третьем — даугавпилсский DU с одной золотой наградой (тренер — Владислав Соколов).

Foto: Čempionats boksā

С 7 по 9 апреля в Рижском Спортивном манеже (ул. Маскавас, 160) пройдет Открытое первенство Риги по боксу среди юношей и юниоров. Кроме латвийских боксеров в нем примут участие боксеры из финского Пори и Стокгольма. Для юношей эти соревнования являются последними перед юношеской Латвийской Олимпиадой (7-9 июля, Цесис).

Фото — пресс-служба Федерации бокса Латвии.