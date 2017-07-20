Защитник сборной Латвии по футболу Владислав Габов продолжит карьеру в кипрском клубе "Пафос". В эту же команду отдал в аренду защитник "Риги" Антоний Черномордый, а нападающий рижан Даниил Турков уехал туда на просмотр.

На прошлой неделе "Рига" и "Пафос" сыграли между собой контрольный матч (латвийский клуб победил 2:1). В том матче за кипрский клуб играл Габов. Этим матчем дело не органичилось: команды намерены продолжить сотрудничество.

Кипрский "Пафос" основан в 2014 году. В сезоне-16/17 занял второе место во второй лиге чемпионата Кипра и поднялся рангом выше.

30-летний защитник Габов предыдущие два сезона выступал в польском клубе высшей лиги "Корона" (51 матч), а этим летом он стал свободным агентом. Ранее за карьеру он выступал в различных латвийских клубах и в России (саратовский "Сокол"), за сборную Латвии провел 31 матч.

Отданный рижанами в аренду "Пафосу" 20-летний защитник Черномордый в этом сезоне за "Ригу" сыграл в четырех матчах первенства Латвии.

А нападающий Турков отправился в "Пафос" на проверочный срок: киприоты проводят подготовку к сезону в Словении. Турков дважды становился чемпионом Латвии, в 2016 году выступал за "Елгаву", зимой перешел в "Ригу" (5 матчей, один гол).

Также стало известно, что "Елгаву" покинул бразильский полузащитник Рафаэл Ледесма. Об этом футболист сообщил сам в соцсетях.

"Хочу информировать, что с этого момента я больше не являюсь игроком "Елгавы". Последние 6 месяцев, проведенные в команде, стали для меня хорошим опытом. Особую благодарность выражаю партнерам и персоналу команды", — написал Ледесма.

34-летний Ледесма стал игроком "Елгавы" в феврале этого года. Об был первым бразильцем в истории елгавского клуба. Ранее Ледесма поиграл в Литве, на Мальте, в Бразилии, Португалии, Беларуси и на Кипре.

В чемпионате Латвии сыграл 12 матчей, забил два гола. Также он участвовал в обоих матчах квалификации Лиги Европы, где латвийский клуб в первом раунде уступил венгерскому "Ференцварошу" (0:2 и 0:1). В первенстве Латвии "Елгава" занимает 4-е место.