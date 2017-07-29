В венгерском городе Гера на Европейской юношеской Олимпиаде латвийкие гребцы Эдвардс Цейпе и Наурис Томсонс завоевали серебряные награды на байдарке-двойке.

Латвийские байдарочники уверенно выиграли свой полуфинал и пробились в решающий заезд. В финале А на байдарках-двойках стартовали 4 лодки. Первыми финишировали россияне Никита Бизов и Дмитрий Моргулов — 34,897 сек. А Цейпе и Томсонс уступили им всего 0,070 секунды и взяли серебро. Тройку призеров замкнули словаки.

Цейпе и Томсонс принесли Латвии вторую медаль на нынешней Европейской юношеской Олимпиаде. Ранее бронзовую награду выиграл дзюдоист Артем Галактионов.

В легкой атлетике и теннисе латвийские спортсмены были близки к пьедесталу почета, но остались без медалей. В метании копья Мария Свистун с результатом 52,42 м заняла 4-е место — до медали ей не хватило 35 см. Кристине Блажевича в беге на 100 метров с барьерами (13,97 сек) в финале была пятой.

Теннисистка Камилла Бартоне после четырех побед подряд дошла до полуфинала, где уступила второй "сеяной" россиянке Авелине Сайфетдиновой (2:6, 2:6), а в матче за бронзу — австрийке Синье Виоле Краузе — 3:6, 3:6.

Всего на Европейской юношеской Олимпиаде в Венгрии от Латвии выступают 53 участника в семи видах спорта (плавание, легкая атлетика, гребля, гимнастика, теннис, дзюдо, велоспорт). В соревнованиях представлены юные спортсмены 50 стран возрастом от 15 до 18 лет.