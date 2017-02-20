В Москве прошел первый этап Гран-при-2017 по художественной гимнастике, завершившийся уверенной победой россиянки Дины Авериной (см.фото).

Аверина безоговорочно выиграла многоборье (76,050 балла). Она же стала победительницей финалов в трех отдельных упражнениях из четырех — с обручем, булавами и лентой. Другая россиянка Александра Солдатова была первой с мячом.

Ведущая латвийская гимнастка Елизавета Гамалеева из Латвии с суммой 56,900 балла (14,6 — обруч, 15,05 — мяч, 13,55 — булавы, 13,7 — лента) заняла в многоборье 17-е место среди 27 участниц.

В конкуренции сениорок 18-летняя Софья Никитина из Латвии замкнула десятку в конкуренции 18 участниц. Ее сумма составила 51,300 балла, а в отдельных упражнениях лучшее выступление София продемонстрировала с мячом (13,570), заняв шестое место. Вне конкуренции в многоборье здесь была россиянка Екатерина Селезнева (72,350).

Среди юниорок выступили две гимнастки из Латвии: 13-летняя Эвелина Иванова с результатом 52,800 балла заняла 16 место, 14-летняя Екатерина Демина (52,300) расположилась следом на 17-м месте из 36-ти возможных. Победительницей здесь стала россиянка Лала Крамаренко (66,250).

Гран-при-2017. 1-й этап (Москва, 17-18 февраля). Личное многоборье.

1. Дина Аверина (Россия) — 76,050.

2. Александра Солдатова (Россия) — 73,450.

3. Арина Аверина (Россия) — 69,500…

17. Елизавета Гамалеева (Латвия) — 56,900...