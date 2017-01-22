Соревнованиями четверок-экипажей у бобслеистов сегодня завершился пятый этап Кубка мира-2016/17 в швейцарском Санкт-Морице. И завершился отличным выступлением латвийской команды, чьи квартеты Оскара Киберманиса и Оскара Мелбардиса заняли два первых места и обновили все рекорды трассы.

По итогам первой попытки лидерство захватила четверка из Латвии во главе с Оскаром Киберманисом. Она показала лучший в истории разгон (5,01 секунды) и показала лучшее время на трассе — 1:04,55. Всего одну сотую уступал им второй латвийский экипаж (пилот Оскар Мелбардис) и швейцарский квартет Рико Петера.

Во втором заезде первую заявку на медаль сделали немцы (квартет Франческо Фридриха), обновивший рекорд на разгоне (4,97). После пятого результата в первой попытке они вышли в лидеры по сумме заездов и оставались ими до выхода на старт четверки Мелбардиса.

Только недавно восстановившийся после операции Мелбардис с Дрейшкенсом, Вилкасте и Стренгой разогнались на старте до 5,00, показали такой же результат на финише, как и квартет Фридриха (1:04,17), но за счет первого заезда опередили немцев.

Следом на вторую попытку отправлялась команда Швейцарии, но Петер & Со сразу допустили несколько ошибок и стало ясно, что они не попадают даже в призеры и упустили возможность выйти в лидеры общего зачете Кубка мира.

У Латвии, таким образом, вырисовывалась гарантированная победа и неясным оставалось только то, кто же выиграет.

Киберманис в разгоняющими Янсоном, Микнисом и Зирупсом стартовали просто великолепно (4,96 — новый рекорд!) и с не менее впечатляющим результатом (1:04,05 — еще один рекорд трассы) завершили второй заезд!

Таким образом, первые два места остались за латвийскими экипажами во главе с двумя Оскарами — Киберманисом и Мелбардисом. Этап Кубка мира в Санкт-Морице можно по праву признать самым успешным в этом сезоне для латвийских спортсменов — помимо призовых мест в бобслее-четверках, первое место в пятницу взял еще скелетонист Мартин Дукурс.

Кубок мира-2016/17. 5-й этап (Санкт-Мориц, 22 января). Мужчины. Четверки.

1. Латвия (пилот — Оскарс Киберманис, разгоняющие Янис Янсонс, Матис Микнис, Райвис Зирупс) — 2.08,60.

2. Латвия (Оскарс Мелбардис, Даумантс Дрейшкенс, Арвис Вилкасте, Янис Стренга) — 2.08,73 (+0,13)

3. Германия (Франческо Фридрих, Канди Бауэр, Мартин Гросткопп, Торстен Маргис) — 2.08,90 (+0,30)…

18. Латвия (Угис Жалимс, Хелвийс Лусис, Давис Спрингис, Каспар Брезинскис) — 2.09,99 (+1.39)…