В Праге прошел Молодежный фестиваль регби. В нем в трех возрастных группах играли юные латвийские регбисты Transact Pro/Eleja. Лучшие результаты показала команда U16, которая заняла 5-е место.

Самая острая конкуренция была в группе U12, где борьба шла среди 30 команд. Юные регбисты из Элейи играли с переменным успехом и завершили соревнования в середине турнирной таблицы.

Команда U16 показала лучший результат — 5 место. Из всех латвийский команд, которые принимали участие в турнире в Праге (с несколькими командами выступали регби-клубы Mītava и Jūrmala), это также был самый высокий результат. В старшей группе U18 регбисты Transact Pro/Eleja заняли 7 место.

Сандра Авота, руководитель регби в Элейе, отметила, что самые большие надежды возлагались на ребят старших групп: "Игроки этих команд отличились в прошлом году и зимой усердно тренировались. Но, нужно признать, мы ждали лучших результатов, мы надеялись на призовые места, но на этот раз к ним готовы не были и, главным образом, психологически. Это будет для нас всех ценным опытом в дальнейших играх".

Айварс Пилениекс на турнире руководил командой U16 и так оценил результаты турнира: "Ценным опытом стало то, что ребята смогли играть против, например, немцев или чехов — это сразу и другие эмоции, поскольку регулярно играя против литовцев, эмоции со временем притупляются. Для молодых игроков это очень важно".

А Арвис Пилениекс опекал команду U18 отметил, что "Не обошлось без казусов (в двух играх с судьей матча не совпало понимание результатов) и потому место в турнирной таблице — не обсуждается. Вместо того, чтобы бороться за медали, команда на этот раз заняла 7 место. "Физическая подготовка была конкурентоспособная, но мешала нехватка опыта в подобного рода играх. Если парни поймут свои ошибки, этот турнир послужит для них хорошим уроком".

Для команды Transact Pro/Eleja это был третий выезд на международные соревнования. Для волости, где регби — ведущий вид спорта, это все еще большое событие.

"Сейчас все будут спрашивать про результаты", — говорит Сандра Авота. По ее словам, "позиции регби в нашем регионе стабильны, жаль только, что сокращается число ребят из окрестных районов — и главная причина в отсутствии транспорта. У нас много, в том числе, и так называемых "социальных детей" и регби для них — окно в мир".