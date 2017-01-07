От латвийской команды в эстафете выступали Элиза Цауце, Артур Дарзиниекс и братья Юрис и Андрис Шицы. Сообща они добыли четвертое место, пропустив вперед сборные Германии (1 место), США, Австрии и Канады. Но поскольку, как говорилось выше, в Кенигзее разыгрывались еще и медали чемпионата Европы-2017, то сборная Латвии поднялась на третью строчку.

Выиграли немцы и женские соревнования (Натали Гейзенбергер) и в двойках (Тобиас Вендль/Тобиас Арльт), а вот в мужских одноместных санях первенствовал россиянин Семен Павличенко (см.фото). Это оказалось единственно золото, которое немцы не сумели взять в родных стенах.

Добавим, что в женской конкуренции, где от Латвии выступали Элиза Цауце и Улла Зирне, все было решено по итогам первой попытки. Из-за сложных погодных условий судьи приняли решение — второй старт не проводить. В итоге Цауце заняла шестое место, а Зирне — 16-е.

В двойках Латвию представляли сразу три дуэта. Отлично взяли разгон Оскар Гудрамович и Петерис Калныньш, которые после первого заезда уступали только трем немецким экипажам. Но во второй попытке их постигла неудача (падение) и Оскар с Петерисом остались без результата.

Юрис и Андрис Шицы по сумме заездов показали пятое время, однако от призового места их отделяло довольно много (больше полсекунды). Имант Марцинкевич и Кристенс Путинс финишировали 14-ми в Кубке мира и 11-ми в рамках первенства Европы-2017.

В одиночных санях у мужчин от Латвии также выступили три представителя, но выше десятого места (Артур Дарзиниекс) никому подняться не удалось.

Таким образом, в общекомандном зачете ЧЕ-2017 первенствовали немцы, завоевавшие три золота, два серебра и две бронзы. Сборная России (1-1-0) заняла второе место, третьи — австрийцы (0-1-1), четвертая — Латвия (0-0-1). Больше ни одной из стран завоевать призовые места в Кенигзее не удалось.