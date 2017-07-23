На треке словацкого Жарновича латвийские спидвеисты Максим Богданов и Кястас Пуоджукс заняли третье место в полуфинале парного чемпионата Европы и завоевали путевку в финальные соревнования.

По итогам полуфинала в Словакии по 27 очков набрали спидвеисты Польши и России (в перезаезде за первое место победили поляки), третье место заняла Латвия (24 очка) и тоже получила право стартовать в финале. Богданов и Пуоджукс набрали по 12 очков, при этом в четырех заездах они одерживали двойные победы.

Ранее в мае первые три путевки в финал парного чемпионата Европы выиграли спидвеисты Великобритании, Франции и Дании. Финал с участием семи команд пройдет 30 сентября в Италии.

В прошлом сезоне финал парного ЧЕ состоялся в Риге на новой трассе "Бикерниеки". Команда Латвии в составе Анджея Лебедева и Пуоджукса стала третьей, победила Италия, второй была Дания. В 2012 году Лебедев и Пуоджукс заняли второе место.

А на соревнований в Познани (Польша) молодой латвийский спидвеист Евгений Костыгов занял третье место на первом этапе чемпионата мира среди юниоров. В своем первом заезде Костыгов был дисквалифицирован, а в дальнейшем выиграл один заезд, дважды финишировал вторым и один раз третьим. Он набрал 8 очков и поделил 6-е место.

В полуфинале Костыгов занял второе место, а в финале был третьим, уступив полякам Максиму Драбику и Бартошу Смекталу. В сумме за этап латвийский спидвеист набрал за первый этап 11 очков, у Драбика — 21.

Второй этап юниорского ЧМ примет Гистроу (8 августа), третий — Пардубице (29 августа). А 26 августа в Даугавпилсе пройдет чемпионат Европы среди юниоров.

Из латвийских гонщиков медаль ЧМ среди юниоров выигрыывал только Максим Богданов в 2010 году (третье место). В 2014-м четвертым стал Лебедев.