На турнире по пляжному волейболу серии "Сателлит" Европейской волейбольной конфедерации в Вильнюсе латвийский дуэт Тина Граудиня и Анастасия Кравченок дошли до финала и заняли итоговое второе место.

Турнир в Вильнюсе был для латвийского дуэта вторым подряд на этой неделе. Несколькими днями ранее Граудиня и Кравченок выступили на этапе Кубка мира в польском Ольштыне (турнир "4 звезды"), но не прошли квалификацию.

На "Сателлите" в Вильнюсе латвийская пара имела 8-й посев. В группе Граудиня и Кравченок обыграли другую пару из Латвии Марту Озолиню и Алису Леце (9-й посев) — 2-0 (21:17, 21:14), немок Сабрину Карнбаум и Наташу Немчик (16-е) — 2-0 (21:12, 21:18) и немок Катарину Шилервайн и Синдию Тилман (4-е) — 2-0 (21:17, 21:19).

Первое место в группе дало Граудини и Кравченок прямую путевку в полуфинал, где они вновь выиграли у Карнбаум Немчик — 2-0 (21:10, 21:14). А вот в титульном матче второй раз обыграть Шилервайн и Тилман латвийским волейболисткам не удалось — 1-2 (26:28, 21:18, 7:15). Причем в первом сете Граудиня и Кравченок не использовали 6 сет-болов.

Граудиня второй раз в карьере играла в финале на "Сателлите": в 2015-м в Вадуце вместе с Инесе Юрсоне она тоже уступила в решающем матче.

Пара Озолиня / Леце во втором туре проиграли немкам Итлингер / Мерсман (1-й посев) со счетом 0-2 (14:21, 21:23) и в итоге поделили 13-е место. А пара Агнесе Цайца / Илзе Лиепиньлауска не прошли квалификацию.

Все три латвийские пары, а также Анце Олте / Инесе Юрсоне, в августе в Юрмале сыграют в финальном турнире чемпионата Европы (16-20 августа).