Андрей Расторгуев с 2 промахами уступил 17,4 секунды победителю Мартену Фуркаду, который одержал победу в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене.

Не допустив ни одного неточного выстрела, он преодолел 15-километровую дистанцию за 37 минут 32,2 секунды.

Между тем, результат Фуркада мог быть аннулирован: на первом огневом рубеже спортсмен оказался с обоймой без патронов. Тренер передал ему заряженную обойму, что противоречит регламенту: по ходу гонки это имел право сделать только арбитр.

Посовещавшись, судьи решили оставить в силе победный результат Фуркада.

Третьим стал австриец Симон Эдер, с 1 неточным выстрелом финишировавший спустя 32,4 секунды после победителя.

Эта гонка была последней в рамках этапах Кубка мира в нынешнем сезоне.