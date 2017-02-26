В весовой категории до 70,3 килограммов третье место занял латвийский спортсмен Никита Лешкович. На награждении присутствовал президент Союза ММА России Федор Емельяненко, который лично вручал медали и дипломы победителям и призерам чемпионата.

Командный зачет остался за хозяевами соревнований. Россияне выиграли 6 золотых и три серебряные медали, оставив позади в неофициальном командном зачете соперников из Украины и Казахстана.

Весовая категория до 70.3 кг.

1. Магомедрасул Хахулмагомедов (Россия)

2. Ибрагим Нурбек Уулу (Киргизия)

3. Никита Лешкович (Латвия) и Николай Плазинский (Украина).