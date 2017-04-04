В венгерском Сомбатхее завершилось молодежное первенство Европы (U-23) по спортивной борьбе. Латвию там представляли пять борцов, а лучше всех выступил борец греко-римского стиля Александр Юркян, занявший пятое место.

Юркян боролся в весовой категории до 66 кг и начал с победы над турком Волканом Сакилом (12-8), а затем уверенно вышел в полуфинал, одолев швейцарца Андреаса Ветшча (11-1).



Дальше Александр уступил будущему чемпиону Роману Почуровски из Польши (0-5), а следом получил возможность поспорить за бронзу в утешительной схватке с болгарином Тихомиром Димитровым.

Латвийский борец здорово начал поединок, выиграл два балла уже на первых секундах и держал этот перевес две с половиной минуты, пока сопернику не удался более эффектный прием, оцененный четырьмя очками.

Во втором периоде соперники обменялись баллами и со счетом 5-3 победу одержал Димитров, ставший бронзовым призером ЧЕ-2017, а Юркян довольствовался пятым местом.



В квалификации весовой категории до 71 кг Никита Масюк (на фото) легко справился с сербом Алексом Эрски (9-0), но затем попал на хозяина ковра Роберта Фрица, проиграл ему 2-7 и занял только 9 место.

Евгений Кольцов (до 75 кг) и Улдис Глазиньш (до 130 кг) ограничились в Венгрии одной проигранной схваткой и на этом завершили соревнования.



Самый опытный борец латвийской команды вольник Альберт Юрченко (до 70 кг) в квалификации без вариантов уступил будущему вице-чемпиону Заурбеку Сидакову из России (0-11) и получил шанс побороться за бронзу с украинцем Василием Михайловым. Поединок получился результативным, и после первого периода латвийский борец вел в счете 8-6. Однако вторая половина схватки полностью осталась за украинцем, одержавшим техническую победу и гарантировавшим себе бронзу, а Юрченко занял 9-е место.

