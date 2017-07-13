В Найроби (Кения) на чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров (U-18) латвийский десятиборец Олег Козяков завоевал серебряную медаль.

В сумме десяти дисциплин Козяков набрал 7377 очков, а чемпионом мира среди юниоров стал француз Стефан Фове-Клинш с результатом 7559 очков. Бронза — у немца Лео Нойгерауэра (7204).

После первого дня соревнований (пять дисциплин) Козяков занимал второе место. После семи видов программы стал лидером, но после прыжков с шестом вновь переместился на вторую позицию, на которой в итоге и завершил выступления.

Что касается отдельных дисциплин, то в первый день в спринте на 100 метров латвийский многоборец пробежал за 11,56 сек и набрал 760 очков (девятый результат), в прыжках в длину он был третьим с результатом 6,69 м (788 очков), в толчке ядра обновил личное достижение броском на 18,06 м (979) и стал лучшим, выиграв у ближайших конкурентов более двух метров.

В прыжках в высоту Козяков тоже был лучшим — 1,99 м (794), что после четырех видов вывело его в лидеры. В беге на 400 метров он финишировал через 51,39 сек (752) — 4-е время, и снова в сумме опустился на второе место.

Во второй день соревнований в беге на 110 метров с барьерами Козяков показал 15,46 сек (795 очков) — 8-е время. В метании диска (48,17 м = 832 очка) он был вторым, в прыжках с шестом (3,70 м = 535 очков) — седьмым, в метании копья обновил личный рекорд (55,76 м = 674 м) и стал вторым, а в беге на 1500 метров со временем 5.12,82 (488 очков) — девятым. В итоге Козяков завоевал серебряную медаль юниорского первенства мира.

Что касается других латвийских легкоатлетов на ЧМ-2017 среди юниоров, то в метании копья Кришьянис Сунтажс был восьмым (66,90 м), в беге на 400 метров с барьерами Александр Куц в предварительном забеге финишировал последним (56,22 сек) и в итоге занял 19-е место.

Всего на этих соревнованиях от Латвии выступают 9 легкоатлетов.