В этой весовой категории собралось 40 участников, а для общей победы Геркенсу пришлось пройти неблизкий путь из пяти схваток. Все он выиграл, а начал с победы над молдаванином Каталином Эрмурачи. Дальше Эмилс за пару минут справился со швейцарцем Даниэлем Эйчем, а на выигрыш у эстонца Симона Суллы латвийскому дзюдоисту понадобилось всего 30 секунд.

Полуфинал против темнокожего итальянца Энрико Бергамелли завершился чистой победой Геркенса, а решающая схватка против немца Иво Витассека продолжалась все отведенные регламентом четыре минуты и закончилась выигрышем латвийского борца из клуба Kyodai по очкам.

Это не первая победа Эмилса в нынешнем году. Ранее он успел выиграть этап в чешском Теплице и занял третье место на турнире аналогичного уровня в Загребе.

Неудачно выступил в Берлине другой талантливый латвийский дзюдоист Артем Галактионов (до 66 кг). Чемпион Европы 2016 года среди кадетов уверенно выиграл две первых схватки, а затем оступился в поединке молдавским спортсменом Петру Пеливаном, который в итоге дошел до бронзовой награды.

В категории свыше 90 кг Владлен Яроцкий выиграл три схватки из пяти и занял 7-е место. К сожалению, больше никому из латвийских дзюдоистов в топ-8 попасть не удалось. Либо они одержали по одной победе, либо сразу проигрывали и соревнования на этом для них заканчивались.

Среди восьми девушек латвийской команды только Милене Ринкевич удалось выиграть одну схватку.

В общекомандном зачете дзюдоисты Латвии в Берлине заняли 9 место среди 33-х стран-участниц этапа.