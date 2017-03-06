Федосеенков начал выступление с непростой победы над армянином Фердинандом Карапетяном, затем одолел литовца Дейвидаса Тарулиса, а в третьем поединке оказался сильнее испанца Ареса Эрреры-Осорно. Выиграв в своей подгруппе, Дмитрий в полуфинале встретился с чехом Яромиром Йезеком, которому проиграл в самом конце схватки. Йезек в итоге стал победителем, а Федосеенков получил шанс побороться за бронзу с грузинским дзюдоистом Звиадом Капанадзе, который также оказался сильнее и завоевал третье место, а латвийский спортсмен довольствовался пятым в конкуренции 55 участников.

Столько же мастеров татами заявились и в следующей весовой категории до 81 кг, где Латвию представлял Филипп Микуцкий. Первую схватку с украинцем Давидом Сухием он выиграл за три с половиной минуты, а во втором поединке уступил концовку поляку Дамиану Степьену и выбыл из дальнейших соревнований.