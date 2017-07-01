В Каунасе на чемпионате Европы по дзюдо среди юношей латвийский спортсмен Владлен Яроцкий выиграл бронзовую медаль в весовой категории свыше 90 кг.

В первом круге соревнований Владлен Яроцкий был свободен, во втором круге он превзошел хорвата Филипа Мильевича, но затем уступил грузину Левану Челидзе.

В утешительном турнире Яроцкий победил украинца Ярослава Криша и болгарина Ивайло Димитрова, а в схватке за бронзовую медаль взял верх над азербайджанцем Махамадом Абдулаевым. Он стал единственным из 18-ти дзюдоистов Латвии, кто стал призером на нынешнем первенстве континента среди кадетов. Ранее в этом сезоне Яроцкий занял 7-е место на этапе Кубка Европы и стал чемпионом Латвии в возрастной категории U-18.

Что касается других латвийских дзюдоистов, то в весовой категории до 90 кг Эмилс Геркенс во втором круге победил словака Дениса Турача, но затем проиграл азербайджанцу Адиду Каримли и венгру Чабу Тоту, заняв в итоге 9-е место.

В категории до 73 кг Ренарс Ханс проиграл как в первом, так и в утешительном турнире и поделил 9-е место. На старте соревнований выбыл и Даниэл Кулишс (81 кг).

Среди девушек Милена Ринкевича (63 кг) в первой схватке превзошла азербайджанку Фидану Хусейнову, во второй — Клару Моср из Люксембурга, но затем последовали поражения от словенки Зарии Тавчара и испанки Ирены Эрнаес.