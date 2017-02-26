После первого дня соревнований латвийская четверка во главе с Оскаром Мелбардисом и разгоняющими Даумантсом Дрейшкенсом, Арвисом Вилкасте и Янисом Стренгой занимала третью позицию, уступая двум немецким экипажам Йоханнеса Лохнера и Франческо Фридриха одну десятую и три сотых секунды соответственно.

Третья попытка у латвийских бобслеистов, несмотря на очередной лучший разгон среди всех, не получилась. Мелбардис&Со показали только седьмое время и откатились в общем зачете на пятую строчку, пропустив вперед еще один немецкий квартет Нико Вальтера и американцев во главе со Стивом Холкомбом.

И хотя, последний заезд четверка Мелбардиса провела блестяще, показав абсолютно лучшее время (48,56), обойти удалось в итоге только Холкомба. А представители Германии разделили между собой все призовые места.

Бронзу завоевал экипаж Вальтера, а Фридрих и Лохнер разделили в итоге чемпионский титул, показа абсолютно одинаковое время по сумме четырех попыток.

Второй квартет из Латвии Оскара Киберманиса с разгоняющими Матисом Микнисом, Райвисом Зирупсом и Янисом Янсоном занимал после первых двух попыток 11 место. Сегодня они оба раза показали девятый результат и в итоге замкнули десятку лучших экипажей-четверок на ЧМ-2017.

ЧМ-2017. Бобслей (Кенигзее, 26 февраля). Бобслей. Четверки. Итоговая классификация.

1. Германия (Франческо Фридрих, Санди Бауэр, Грегор Бермбах, Торстен Маргис) — 3.14,10.

2. Германия (Йоханнес Лохнер, Маттиас Кагербхубер, Джошуа Блум, Кристиан Расп) — по 3.14,10.

3. Германия (Нико Вальтер, Кевин Куске, Кевин Корона, Эрик Франке) — 3.14,26…

4. Латвия ( (Оскар Мелбардис, Даумантс Дрейшкенс, Арвис Вилкасте, Янис Стренга) — 3.14,39…

10. Латвия (Оскар Киберманис, Матис Микнис, Райвис Зирупс, Янис Янсонс) — 3.15,16…