Сегодня в немецком Винтерберге в рамках 4-го этапа Кубка мира разыгрывались медали первенства Европы-2017 среди экипажей-двоек у бобслеистов.

Чемпионами Европы стали немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис, показавшие в обоих заездах лучшее время и абсолютно лучший старт в первой попытке (5,13 секунды). Вторыми после первого заезда шли их соотечественники Йоханнес Лохнер и Джошуа Блюм. Семь сотых им проигрывали шедшие на третьем месте латвийцы Оскар Киберманис и Матис Микнис.

Во втором заезде Киберманис и Микнис показали лучшее время на старте (5,14) и второе время на трассе. Однако выиграли у Лохнера и Блюма всего одну сотую и по сумме остались на третьем месте, гарантировав себе бронзовые медали.

Еще один латвийский экипаж Угис Жалимс и Янис Янсонс поделили итоговое пятое место со швейцарцами Рико Петером и Томасом Амрхайном.

Бобслей. ЧЕ-2016/17. Кубок мира. 4-й этап (Винтерберг, 14 января). Мужчины. Двойки.

1. Франческо Фридрих / Торстен Маргис (Германия) — 1.51,67.

2. Йоханнес Лохнер / Джошуа Блюм (Германия) — 1.52,38.

3. Оскар Киберманис / Матис Микнис (Латвия) — 1.52,44.

4. Алексей Стульнев / Кирилл Антюх (Россия) — 1.52,54…

5. Угис Жалимс / Янис Янсонс (Латвия) — 1.52,75.

5. Рико Петер / Томас Амрхайн (Швейцария) — 1.52,75…