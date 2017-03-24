21-летний латвийский баскетболист Роланд Шмитс, выступающий за испанскую "Фуэнлабраду", признан лучшим молодым игроком Еврокубка-2016/17, сообщает официальный сайт турнира.

Шмитс в нынешнем сезоне помог этой скромной испанской команде дойти до стадии Топ-16 Еврокубка, а средние показатели латвийского форварда в 14 матчах сезона составили 9,4 очка, 2,8 подбора и 0,9 передачи.

Стоит отметить, что заработанный Шмитсом приз EuroCup Rising Star Trophy winner в свое время вручался таким игрокам, как Милан Мачван, Донатас Мотеюнас, Йонас Валанчюнас и, наконец, Кристап Порзиньгис.

"Такое происходит не каждый день и поможет мне в дальнейшем не останавливаться на достигнутом, а продолжать усиленно работать, — отметил Шмитс. — И пусть это только индивидуальная награда, знаю, что заслужил ее благодаря своим партнерам по команде и тренерам. Они мне помогают расти как игроку".

