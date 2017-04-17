Йонас выиграл первую гонку этого этапа, а за Гарсией остался второй старт. Оба набрали по 47 очков, но Гарсия оказался выше по итогам Гран-при Трентино. Зато латвийский гонщик стал лидером общего зачете чемпионата, опередив предыдущего лидера швейцарца Джереми Сивера, который в Трентино остался шестым.
Результаты "Гран-При Трентино-2017" (MX2):
1. Хорхе Прадо Гарсия (Испания, KTM) — 47 (22+25) очков
2. Пауль Йонас (Латвия, KTM) — 47 (25+22)
3. Жюль Либер (Бельгия, KTM) — 36 (20+16)
4. Кьер Томас Ольсен (Дания, HUS) — 31 (16+15)
5. Томас Ковингтон (США, HUS) — 30 (10+20) 10 20 30
6. Джереми Сивер (Швейцария, SUZ) — 30 (12+18)…
Положение в ЧМ-2017 (MX2) после 5 этапов:
1. Пауль Йонас (Латвия, KTM) — 192
2. Джереми Сивер (Швейцария, SUZ) — 183
3. Жюль Любер (Бельгия, KTM) — 175
4. Кьер Томас Ольсен (Дания, HUS) — 158
5. Бенуа Патре (Франция, YAM) — 147…