Латвийский гонщик Йонас вышел в лидеры общего зачета ЧМ в классе MX2

Foto: facebook.com/mxgp

В итальянском Трентино прошел пятый этап чемпионата мира по мотокроссу в классе MX2: его победителем стал испанец Хорхе Прадо Гарсия, а его партнер по команде КТМ латвиец Пауль Йонас набрал такую же сумму баллов и остался вторым.